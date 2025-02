Cette fois, c'est la bonne : Amuzu prend l'avion ce soir, il a fait ses adieux

Ce n'est pas encore officiel, mais ça ne devrait plus tarder. Francis Amuzu quitte le RSCA et s'envole pour le Grêmio de Porto Alegre, en D1 brésilienne.

Ce qui semblait une information surprenante il y a quelques jours s'est finalement confirmé : Francis Amuzu va bel et bien poursuivre sa carrière au Grêmio de Porto Alegre, en D1 brésilienne. Suivi par le Napoli et le Paris FC, le produit de Neerpede fait finalement le grand saut outre-Atlantique pour sa première expérience hors de Belgique.

Comme l'annonce La Dernière Heure, Francis Amuzu a fait ses adieux à ses coéquipiers, au staff et au club qui l'a vu grandir, et est en route pour l'aéroport. Il s'envolera ce soir pour le Brésil afin de passer ses tests médicaux et signer au Grêmio.

Repris dimanche par Hubert pour le déplacement à La Gantoise, Amuzu n'y aura pas joué, prenant place en tribunes. Ses adieux au RSCA se seront donc faits au Lotto Park, par une grosse déception, à savoir une défaite face à Hoffenheim (3-4).

Des adieux à l'occasion de sa 251e sous le maillot Mauve & Blanc et à l'occasion desquels un grand tifo en son hommage avait été déployé par la Mauves Army. On ignorait alors si ce serait bel et bien son dernier match en Mauve, mais l'occasion s'y prêtait finalement.

Le RSCA devrait toucher 1,2 million d'euros pour son ailier, un montant loin des espérances d'une certaine époque. Amuzu, lui, devrait gagner environ 2 millions d'euros annuels, et croiser notamment la route de Memphis Depay et Neymar. Il y a pire...