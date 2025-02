Ibe Hautekiet, le soldat qui prend la taille d'un patron, au Standard : "L'attaquant du Cercle n'a pas dû kiffer son match"

Ibe Hautekiet grandit de semaine en semaine au sein de la défense centrale du Standard. Taille patron, il a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison sur la pelouse du Cercle, avant de livrer une analyse très objective de la rencontre.

Le Standard n'a pas affiché le même visage lors de ses deux périodes disputées sur la pelouse du Cercle. En première, les Rouches ont multiplié les sorties de balle et les petites opportunités, sans, toutefois, trouver suffisamment de justesse dans le dernier geste.

Peut-être qu'on a eu un sentiment de chance et qu'on s'est dit qu'on devait défendre, mais ce n'étaient pas les consignes"

Dans le second acte, le Standard a davantage reculé, laissant la pleine possession et les occasions au Cercle, qui a fini par ouvrir la marque. Ivan Leko n'a cependant pas changé son plan à la pause, comme nous l'a témoigné Ibe Hautekiet en zone mixte.

"On a perdu plus de seconds ballons, mais on jouait le même jeu. Peut-être qu'après la VAR, on a eu un sentiment de chance et on s'est dit qu'on devait défendre, mais ce n'étaient pas les consignes."

Un match de patron pour Ibe Hautekiet

Par contre, dans son rectangle, ce Standard est toujours aussi solide. Le Matricule 16, derrière l'Union, a la deuxième meilleure défense du championnat en compagnie d'Anderlecht, notamment grâce à un Ibe Hautekiet taille patron, qui a probablement livré l'un de ses meilleurs matchs au Jan Breydel.

"Défensivement, je prends énormément de plaisir, j'ai adoré jouer ce match. Je peux me sentir solide dans les duels, arrêter l'attaquant. Je pense qu'il n'a pas kiffé son match aujourd'hui (sic.)"