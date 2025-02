Tolu Arokodare absent du podium, deux Anderlechtois dans le top 10 : découvrez le classement complet du Soulier d'or

Hans Vanaken a raflé son troisième Soulier d'or hier soir. Parcourons ensemble l'entièreté des 25 meilleurs joueurs du classement.

Voir Hans Vanaken s'emparer de la godasse dorée la plus convoitée du football belge ne faisait aucun doute. Cette année, l'ordre dans lequel seraient classés ses plus proches poursuivants était la plus grosse interrogation. Voici le classement jusqu'à la 25e place :

1. Hans Vanaken Club de Bruges 619 points

2. Cameron Puertas Union/Al Qadsiah 422

3. Kasper Dolberg Anderlecht 214

4. Tolu Arokodare Racing Genk 151

5. Kevin Denkey Cercle Brugge/Cincinnati 119

6. Christos Tzolis Club de Bruges 79

7. Tjaronn Chery Antwerp 55

8. Mohamed Amoura Union/Wolfsburg 48

9. Mario Stroeykens Anderlecht 39

10. Maxim De Cuyper Club de Bruges 37

11. Igor Thiago Club de Bruges/Brentford 36

12. Charles Vanhoutte Union 27

13. Andreas Skov Olsen Club de Bruges/Wolfsburg 26

14. Bilal El Khannouss Racing Genk 25

15. Anders Dreyer Anderlecht/San Diego 24

16. Andrea Bertaccini STVV 19

= Jan Vertonghen Anderlecht 19

18. Bryan Heynen Racing Genk 17

= Raphael Onyedika Club de Bruges 17

20. Simon Mignolet Club de Bruges 14

= Jarne Steuckers STVV/Racing Genk 14

= Colin Coosemans Anderlecht 14

23. Matte Smets STVV/Racing Genk 13

24. Brandon Mechele Club de Bruges 12

= Zakaria El Ouahdi Racing Genk 12

Malgré son départ cet été, Cameron Puertas est donc bien le dauphin d'Hans Vanaken, avec près du double de points par rapport à Kasper Dolberg (troisième). Mario Stroeykens est l'autre Anderlechtois du top 10.

Sans surprise, on note que le Club de Bruges s'est adjugé la part du lion dans ce classement, avec près de huit joueurs du top 25, dont le lauréat principal. Un autre club viendra-t-il contester cette hégémonie dans un an ?