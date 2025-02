Officiel : un an et demi après son départ des RSCA Futures, Guillaume Gillet retrouve un nouveau challenge

Il n'y a pas que les Diables Rouges et les Red Flames qui ont connu de profonds changements dans leur encadrement ces dernières semaines. Chez les U19 aussi, l'heure est à la reconstruction après les départs de Jonathan Alves et Stijn Claeys. ​

La fédération vient d'annoncer leurs successeurs respectifs. Le choix de l'expérience internationale a été fait, avec la nomination de Sven Vermant et Guillaume Gillet. Le premier arrive comme entraîneur principal, il sera épaulé par le second.

Vermant était jusqu'ici entraîneur adjoint des U17 : "C’est une merveilleuse opportunité de travailler avec la talentueuse génération de 2006. Les joueurs sont à une étape cruciale de leur développement et je suis heureux d'y contribuer. Je me réjouis de faire de cette aventure une réussite, aux côtés de Guillaume".

Our new U19 coaches. Welcome back, Sven & Guillaume🔥 pic.twitter.com/98rLJKc2Ai