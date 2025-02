Deux hommes, une place et une grande question : "Je sens que la Coupe de Belgique m'appartient"

Au Club de Bruges, c'est Nordin Jackers qui dispute les matchs de Coupe de Belgique depuis le début de la saison. La doublure de Simon Mignolet veut aussi jouer la finale, mais qui Nicky Hayen choisira-t-il ?

Très en vue lors des Play-Offs, la saison dernière, Nordin Jackers a retrouvé sa place sur le banc du Club de Bruges, au profit de Simon Mignolet. Le deuxième portier des Blauw & Zwart joue, en revanche, les matchs de Coupe de Belgique.

Une compétition pour laquelle le Club de Bruges s'est qualifié pour la finale après avoir éliminé la Racing Genk, cette semaine. Et, en tant qu'ancien talent de l'académie limbourgeoise, Jackers a joué un sale coup à son ancienne équipe, en sortant un match de patron.

"Je vais répondre avec le même cliché, mais c'est pour ça que je suis là, non ? Toute l'équipe a travaillé dur, et personnellement, j'ai senti ma confiance grandir au fur et à mesure du match. C'est génial d'aller au Stade Roi Baudouin", déclarait-il après la partie.

Nordin Jackers veut garder sa place pour la finale

La question est, qui jouera cette finale ? Nordin Jackers sera-t-il reconduit comme depuis le début de la compétition ou Simon Mignolet reprendra-t-il sa place pour tenter de soulever cette Croky Cup ?

"J'espère vraiment pouvoir jouer cette finale. Ce n'est pas toujours facile mentalement, mais la Coupe de Belgique m'appartient. C'est en tout cas ce que je ressens. Je veux jouer cette finale et la gagner."

De son côté, Nicky Hayen a préféré ne pas répondre tout de suite. "Cette finale est dans trois mois, nous ferons notre choix à ce moment-là. Quelle sera leur forme pour cette finale ? C'est ce que nous verrons", a conclu le T1.