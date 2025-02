Il a tapé dans l'œil de Guardiola : cet ancien défenseur de Pro League pourrait rejoindre... Manchester City ou un autre cador européen pendant l'été

Au mois de janvier dernier, Daniel Munoz quittait le Racing Genk après quatre saisons pour rejoindre la Premier League et Crystal Palace, contre un montant de huit millions d'euros.

Depuis, le latéral droit colombien s'est imposé dans le onze de base des Eagles. Cette saison, le joueur de 28 ans a pris part à 23 rencontres de championnat, pour 92% du temps de jeu total.

Avec un style de jeu qui n'a pas vraiment changé depuis son départ de la Cegeka Arena, Daniel Munoz arpente son couloir droit, a déjà inscrit deux buts et délivré huit (!) passes décisives depuis son arrivée, mais il se distingue surtout en étant le joueur ayant réussi le plus de tacles dans les cinq grands championnats.

Daniel Muñoz has made more tackles than any other player in the Premier League this season.



