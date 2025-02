Ivan Leko réagit pour la première fois à l'intérêt de La Gantoise : "Je n'ai jamais joué un double jeu et je ne le ferai jamais"

Il y a peu, Ivan Leko a été approché par La Gantoise pour remplacer Wouter Vrancken. L'entraîneur du Standard a rapidement refusé, et s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

La Jupiler Pro League aurait pu assister à un fameux rebondissement en ce début de mois de février. Après avoir licencié Wouter Vrancken, La Gantoise a notamment pensé à Ivan Leko pour le remplacer.

Un coup tenté avec peu d'éthique, diront certains, car Rouches et Buffalos sont en bagarre directe pour la dernière place qualificative aux Champions Play-Offs.

Les supporters du Matricule 16 ont craint un nouveau coup Ronny Deila, qui avait quitté Sclessin il y a deux ans avant même la fin de la phase classique pour signer au Club de Bruges. Ivan Leko a cependant rapidement refusé, et a rassuré tout le monde en conférence de presse, ce vendredi.

"J'aime être ici et tout le monde le sait. Peut-être même que j'ai trop d'émotions ici. Même dans les mauvais moments, j'ai toujours eu des sentiments pour le Standard. Quitter mon poste maintenant serait donc stupide."

"Avec moi, tout sera toujours super clair et simple. Je n'ai jamais joué un double jeu et je ne le ferai jamais. Quand j'aime, je veux rester, et si je n'aime pas, je dis ciao le lendemain", a conclu Ivan Leko avec une sincérité largement visible. Le Croate semble être tombé amoureux de l'enfer de Sclessin.