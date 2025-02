Malgré la Ligue des Champions : voici les raisons pour lesquelles Saint-Trond a refusé de reporter sa réception du Club de Bruges

Mercredi prochain, le Club de Bruges recevra l'Atalanta pour son barrage aller de Ligue des Champions, avant de se déplacer en Italie le mardi suivant. Entre-temps, la rencontre du week-end prévue face à Saint-Trond ne sera pas déplacée.

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions après une excellente campagne en phase de ligue. Les Blauw & Zwart affronteront l'Atalanta Bergame d'un certain Charles De Ketelaere.

Le match aller se jouera mercredi prochain, au Jan Breydelstadion, avant le retour prévu en Italie le mardi suivant. Entre ces deux matchs, Bruges doit affronter Saint-Trond, le samedi 15 février en championnat. Une rencontre que les Blauw & Zwart ont demandé de déplacer.

Les raisons pour lesquelles Saint-Trond - Bruges ne sera pas reporté

Cependant, la demande du Club de Bruges a été refusée par la Pro League et plusieurs clubs, dont STVV. Dans Het Belang van Limburg, le club a donné les raisons pour lesquelles il s'est opposé au report de la rencontre.

"Nous avons beaucoup de respect pour les performances du Club Bruges sur la scène européenne. Leur qualification est non seulement bénéfique pour l'image du football belge, mais aussi pour notre coefficient européen. De plus, il y a aussi un lien avec Saint-Trond, notamment avec l'entraîneur Nicky Hayen et le gardien Simon Mignolet", tiennent d'abord à souligner les Trudonnaires.

Cependant, du point de vue de leur intérêt propre, un report ne serait pas idéal. "En principe, nous étions ouverts à envisager un ajustement du calendrier. Cependant, dans ce cas spécifique, cela n'est pas possible pour nous."

Un report désavantagerait Saint-Trond

"Si le match était déplacé au mercredi 26 février, comme cela a été envisagé, il se jouerait en semaine entre nos matchs cruciaux contre le KV Malines et le KV Courtrai. De cette manière, nous nous pénaliserions, puisque nous serions plus fatigués lors des rencontres contre le Club Bruges et le KV Courtrai."

Et ce n'est pas la seule raison. "En outre, cela poserait des problèmes opérationnels. À l'heure actuelle, des milliers de billets ont déjà été vendus pour le match contre le Club. Si les gens ne peuvent pas venir à la nouvelle date, cela entraînerait une charge administrative supplémentaire." Cette rencontre aura bien lieu le samedi 15 février... le même jour qu'Atalanta - Cagliari, qui se jouera à 15h00.