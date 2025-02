"C'est terrible pour un joueur" : la plus longue attente pour une décision de la VAR dans l'histoire de la Pro League

Hugo Gambor a égalisé pour La Gantoise à la 94e minute (3-3), mais la VAR a mis neuf minutes à trancher, une première en Jupiler Pro League. À Malines, on crie au hors-jeu.

Chez les Malinois, la frustration est bien présente après la validation du but : "Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce but a été accordé, alors seulement je l'accepterai. Ils tracent une ligne officielle après dix minutes, utilisent des outils en 3D et décident quand même que ce n’est pas hors-jeu. Ce but n’est pas valide. Je n’ai pas besoin de voir les arbitres, ils nous ont floués," a déclaré un Besnik Hasi furieux.

Benito Raman l'a exprimé de façon plus mesurée, mais son constat restait le même : "Je ne vais pas trop commenter la VAR. J'ai vu les images aussi. Pour moi, c'est clairement hors-jeu. Si quelqu'un affirme le contraire, alors je ne comprends plus rien. S'ils ont besoin de dix minutes pour tracer une ligne, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à la VAR, mais ce n'est vraiment pas normal."

Milicevic se pose également des questions

À Gand, la joie d’avoir arraché un point in extremis n’a pas empêché les Buffalos d’être surpris par la durée de la vérification de la VAR : "La vidéo a mis près de dix minutes pour analyser l’action. La ligne en 3D ne fonctionnait pas bien à Tubize, n’est-ce pas ? Si vous avez besoin de dix minutes, c’est vraiment très long," a conclu Danijel Milicevic.

"C’est terrible pour un joueur," a confié Dante Vanzeir. "Finalement, la décision nous est favorable, mais quand il faut patienter aussi longtemps, où en est-on dans le football ? La ligne doit être tracée, tout doit être parfait au millimètre près. Je dirais donc : fiez-vous à la décision de l’arbitre assistant. Si une interruption aussi longue sur une phase VAR survenait en plein milieu d’un match, ce ne serait pas idéal non plus."

Gambor, le chanceux

Personne n’était plus heureux que Hugo Gambor de voir le 3-3 validé. "Cela a pris du temps, c'était un moment particulier," a réagi le buteur. "J’ai vu les images, mais peut-être que la VAR en a vu d’autres."