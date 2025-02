"Je trouve cela vraiment honteux" : un ancien coach d'Anderlecht critique à propos du Gala du Soulier d'Or

Mardi, le trophée a été décerné au milieu brugeois Hans Vanaken. Mais beaucoup de choses auraient dû se passer différemment aux yeux de l'analyste.

Hans Vanaken a décroché son troisième Soulier d'Or, le capitaine du Club de Bruges le méritait amplement selon la plupart des observateurs. Toutefois, pour Johan Boskamp, d'autres éléments sont à remettre en question.

Pour commencer, le Néerlandais s'est dit surpris par une chose : "Le fait qu'il existe désormais un 'Gouden Cap' et qu'il a été décerné à Jan Vertonghen, je n'en avais jamais entendu parler auparavant", déclare Boskamp dans Het Belang van Limburg.

Le défenseur a, en effet, reçu cette récompense spéciale pour courroner son "incroyable carrière internationale" du haut de ses 157e cap avec les Diables Rouges.

L'ancien coach d'Anderlecht a ensuite évoqué d'autres éléments : "Je trouve également étrange que Tolu ne soit pas monté sur le podium. Dolberg est peut-être meilleur footballeur actuellement, mais sur l'ensemble de l'année, Tolu a été plus performant. Même s'il a raté deux grosses occasions mercredi."

L'analyste n'était pas non plus d'accord avec la récompense d'Espoir de l'année décernée à Bilal El Khannouss pour la deuxième fois d'affilée : "Là, je m'attendais à ce que Matte Smets soit élu. C'est triste qu'il soit resté bloqué sur quelques points. D'autant plus que Bilal l'avait déjà gagné l'année dernière."

"Et vous savez ce que je trouve vraiment honteux ? Matz Sels n'est même pas dans le top 10 du 'Meilleur Belge à l'étranger' ! Ce garçon vit une saison fan-tas-tique", ponctue le 'Boss' Johan Boskamp.