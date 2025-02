Les Diablotins doivent aussi se renouveler : Gill Swerts pourrait bien s'inspirer d'un choix fort d'Ivan Leko au Standard

Les Diablotins vont aussi commencer leur prochaine campagne de qualification, et le milieu de terrain semble particulièrement dépeuplé. Appuyé par sa première saison complète sous les couleurs du Standard, Léandre Kuavita pourrait-il en profiter ?

Comme les seniors sous les ordres de Rudi Garcia, les Diablotins s'apprêtent à débuter leur campagne de qualification devant les mener jusqu'à l'Euro 2027, qui sera co-organisé par l'Albanie et la Serbie. Notre équipe nationale U21, versée dans le pot 2, a hérité d'un tirage au sort abordable, avec le Danemark, l'Autriche, le Pays de Galles et la Biélorussie. La première place du groupe, synonyme de qualification directe, sera donc plus que jamais l'objectif.

S'il a manqué la précédente campagne, en ratant la Coupe du Monde 2025 après une élimination face à la République Tchèque en barrage, Gill Swerts est toujours à la barre et son statut ne semble pas, dans l'immédiat, être étudié par Vincent Mannaert.

L'ancien entraîneur des Young Reds, l'équipe U23 de l'Antwerp, devra donc se renouveler par lui-même et dénicher des nouvelles têtes, puisqu'une partie de ses précédents cadres est définitivement partie vers le noyau A.

Il y a de la place pour Léandre Kuavita chez les Diablotins

Avec les départs notables d'Arne Engels, Eliot Matazo, Jarne Steuckers ou encore Mandela Keita (en supposant aussi Arthur Vermeeren, qui n'a toujours que 20 ans), le milieu de terrain se retrouve particulièrement dépeuplé, et de nouveaux visages devraient y être ajoutés. L'un d'eux pourrait être celui de Léandre Kuavita, qui avait été sélectionné à plusieurs reprises en U16, U18 et U19 et qui réalise sa première saison complète en D1A sous les couleurs du Standard, avec plus de 70% du temps de jeu total en championnat et une confiance énorme de son entraîneur, Ivan Leko.

Présent en conférence de presse deux jours avant le déplacement des Rouches à Westerlo, le joueur de 20 ans est cependant resté très modeste et prudent quant à une potentielle sélection avec les Diablotins, bien qu'il figure parmi les candidats.

"J'avoue que je n'ai pas du tout regardé le tirage au sort. Ça me ferait plaisir d'être appelé en équipe nationale, je l'ai déjà été par le passé, mais je n'y ai pas du tout pensé récemment. Je suis uniquement concentré sur le Standard et le championnat. Ce serait un plus, mais je n'y ai pas pensé", a-t-il sobrement répondu. Gill Swerts optera-t-il pour le jeune médian du Standard ? Réponse au mois de mars...