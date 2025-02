Thorgan Hazard disputera une deuxième finale, mais reste lucide : "Il fallait mieux faire"

Thorgan Hazard reprend ses marques. Même s'il n'est pas encore des plus décisifs, son abattage est celui d'un joueur en pleine possession de ses moyens physiques.

Et il valait mieux ne pas craindre de rechute pour disputer un match tel que la demi-finale de ce jeudi. Il y avait beaucoup de tension dans l'air, et le RSC Anderlecht s'est qualifié au courage plus que tout autre chose. "C'était un match retour de Coupe typique. Beaucoup de fautes, des cartons rapides... On connaît ça", relativise Thorgan Hazard.

"C'est bien de se qualifier dans ces circonstances. Mais dans l'ensemble, on pouvait beaucoup mieux faire", reconnaît-il ensuite. "Avec un homme de plus, je trouve qu'on pouvait avoir un peu plus de contrôle et de possession". Les supporters d'Anderlecht ne pourront qu'être d'accord.

Mais même les esprits chagrins sauront que le plus important était d'aller au Heysel. "On doit savourer cette finale, que beaucoup de gens attendaient avec impatience", sourit Hazard, qui aura donc l'opportunité de remporter un premier trophée avec Anderlecht.

Ce serait aussi le premier... en Belgique, puisqu'à l'époque, il avait été vice-champion avec Zulte Waregem, mais aussi finaliste malheureux de la Coupe, en 2014. "Ce sera ma deuxième finale. Malheureusement, j'ai perdu la première, j'espère donc un autre scénario cette fois".

Place maintenant à la préparation du match de dimanche contre... l'Antwerp, à nouveau. Il faudra probablement se ressaisir dans le jeu. "Pour être honnête, ce soir, il fallait faire mieux", ne peut s'empêcher de rappeler Hazard. Le message sera passé.