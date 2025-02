Un ancien symbole du Standard suit toujours le club de près : "Je reviendrai, que ce soit comme joueur ou comme supporter"

Cet hiver, Arnaud Bodart a dû tirer un trait sur 20 années au Standard. Le portier liégeois sera toujours reconnaissant vis-à-vis de son club de coeur mais n'oublie pas le traitement des derniers mois.

C'est une sorte d'interview d'au revoir qu'Arnaud Bodart a accordée depuis Metz à la RTBF. Parti en Ligue 2, le gardien belge peut désormais présenter un regard extérieur sur le club dans lequel il évoluait depuis ses sept ans.

"J'ai toujours tout fait pour le club. Je n'ai aucun regret, et j'ai peut-être parfois plus donné pour le club que pour ma personne. Je ne me suis pas toujours mis au premier plan, car je sais tout ce que le Standard m'a donné" explique-t-il.

Bodart est conscient que la relation allait dans les deux sens : "J'étais au club depuis tout petit, et sans lui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Sans les supporters, les formateurs, les gens que j'ai pu côtoyer... On m'a toujours soutenu, dès mon premier match. Et pour un gardien, c'est très important".

Le flou autour de la direction

Nos confrères ont posé au joueur la délicate question du responsable de la situation actuelle du Standard : "Tout un club dépend de ses joueurs et de leurs résultats. Si on avait fait de meilleurs résultats, peut-être que le club ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Les premiers fautifs, ce sont les joueurs. Et puis, il y a peut-être eu des erreurs aussi au niveau de la direction".

Les agissements de 777 Partners ont eux aussi contribué au déclin de l'institution : "C'est clair que la vente à 777 a été une grosse épine dans le pied du club. Quand on rachète un business et qu'on ne vient même pas se présenter, à personne... On les voyait passer de temps en temps, mais on ne savait pas qui était qui, qui faisait quoi..." poursuit Bodart, frustré de ces derniers mois indécis à Sclessin.

Son amour pour le club reste cependant intact : "Je regarde encore tous les matches du Standard, et je ne souhaite qu'une chose : que le Standard retrouve de sa superbe [...] Je retournerai au club, c'est sûr. Que ce soit en tant que gardien, ou en tant que supporter".