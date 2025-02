Charles De Ketelaere amusé par un détail révélateur pour son retour au Club de Bruges : "Rien n'a changé à cet égard"

Le Club de Bruges reçoit l'Atalanta ce soir. Un match forcément spécial pour Charles De Ketelaere.

"Quand le Club est sorti au tirage au sort, j'étais dans la voiture. J’ai immédiatement reçu beaucoup de messages", sourit De Ketelaere. "Je savais qu'il y avait une chance sur deux de les jouer". Le hasard a offert un retour en forme de clin d'oeil au Diable Rouge, que l'Atalanta a logiquement désigné comme joueur envoyé en conférence de presse.

"C’est comme rentrer à la maison. J'ai grandi ici et j'ai vécu de nombreux beaux moments au Club. C'est une expérience amusante à vivre. Combien de fois cela se reproduira-t-il ? Peut-être plus jamais" poursuit celui qui est déterminé à profiter de ce retour au Jan Breydelstadion.

Pas de quoi rajouter une pression supplémentaire pour autant : "J'ai joué pas mal de matchs sous tension. Je suis heureux que beaucoup de visages familiers viennent me voir, mais à part ça, je me sens simplement prêt pour le match" déclare CDK, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Les sentiments de côté pendant 90 minutes

Une banderole sera déployée en son honneur ; mais De Ketelaere ne fera pas de cadeaux à ses anciens supporters : "Je pense que nous pouvons dire que nous sommes dans une bonne période. Mais le Club aussi. Cela reste une bonne équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. Et Hans est toujours le moteur : rien n’a beaucoup changé à cet égard" rigole-t-il.

Deux ans et demi après son départ à 38 millions vers l'AC Milan, Charles De Ketelaere constate que l'épine dorsale de Bruges est toujours là avec Simon Mignolet, Brandon Mechele et Hans Vanaken. Les gardiens du temple sont toujours à niveau et comptent bien le prouver à nouveau en muselant celui qu'ils ont vu grandir.