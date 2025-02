La Grèce veut frapper fort dans le dossier Karetsas

La fédération grecque veut passer à l'offensive dans le dossier Karetsas. Selon Sport-FM, le sélectionneur Ivan Jovanovic se rendra en Belgique fin février, accompagné de Torosidis et Salpingidis, pour discuter avec le jeune meneur de jeu de Genk.

Ces deux derniers sont d'anciens internationaux grecs bien connus, et seront utilisés comme moyen de persuasion supplémentaire. Konstantinos Karetsas est considéré en Grèce comme en Belgique comme un talent générationnel qu'il faut convaincre à tout prix.

Malgré le fait qu'il ne soit pas encore titulaire chaque semaine à Genk, personne ne doute qu'il a un grand avenir. Il a le choix entre la Belgique et la Grèce, et les deux fédérations essaient de le convaincre de les rejoindre.

A l'Union Belge, son dossier est considéré comme prioritaire. La Belgique est en pleine transition générationnelle, et avec le départ proche de Kevin De Bruyne, il est nécessaire de trouver un successeur qui puisse déjà être préparé. La fédération ne veut donc pas perdre de talents potentiels.

Belgique ou Grèce ? Karetsas va devoir choisir

Cependant, la Grèce a un atout dans sa manche. Karetsas a des origines grecques et l'Ethniki voit en lui un joueur clé pour l'avenir - là où en Belgique, il lui faudrait beaucoup de temps avant d'être vraiment un cadre. Avec une approche personnalisée, Jovanovic espère le convaincre qu'il peut jouer un rôle plus important dans l'équipe nationale grecque que chez les Diables Rouges, où la concurrence est féroce.

Pour la Belgique, c'est une course contre la montre. L'Union Belge sait que convaincre Karetsas maintenant pourrait leur éviter bien des soucis. Le choix final revient à Karetsas lui-même. Optera-t-il pour la certitude sportive et un rôle prépondérant en Grèce, ou misera-t-il sur un avenir belge avec les Diables Rouges ? Fin février, sa décision pourrait être plus claire.