L'Ajax a tiré une drôle de tête en découvrant le Stade Roi Baudouin : "On est parti sans savoir dans quel stade on allait jouer"

Francesco Farioli et Steven Berghuis étaient présents en conférence de presse pour évoquer la rencontre de l'Ajax contre l'Union Saint-Gilloise. La grande majorité de la causerie a tourné autour de l'état du terrain.

Après Braga, c'est une autre équipe qui aime d'habitude pratiquer un jeu léché qui s'apprête à découvrir les marécages du Stade Roi Baudouin. Sauf que cette fois, la situation semble encore pire, à tel point que la rencontre a longtemps été exposée au risque d'une délocalisation de dernière minute.

"Ce qui est surprenant, c'est que mardi, l'UEFA nous a annoncé que le match n'aurait pas lieu sur ce terrain. Puis, soudainement, aujourd'hui, alors que nous étions dans le bus, la situation a changé. On est parti ce matin sans savoir dans quel stade on allait jouer" déplore l'entraîneur Francesco Farioli dans des propos relayés par La Dernière Heure.

L'Ajax garde le sourire mais rit jaune

Le weekend dernier, l'équipe a déjà dû disputer son match contre le Fortuna Sittard sur un terrain très abîmé : "Mon principal souci, c'est l'état physique des joueurs et le risque de blessure. Pour le reste, même si l'Union a un jeu physique, elle devra aussi gérer ce terrain compliqué".

C'est ensuite son joueur Steven Berghuis qui a dû prendre le relais sur le terrain, Farioli en avait assez : "Les gars, arrêtez avec les questions à ce sujet, maintenant. Je crois qu'on a brûlé les derniers brins d'herbe qui restent à force d'en parler" a conclu l'entraîneur.

L'ailier droit n'a pas hâte de jouer au Stade Roi Baudouin : "Le plus important est d'avoir un bon ballon et un bon terrain, me semble-t-il. Tout part de là, mais voilà, ce n'est pas le cas. C'est très différent des matchs que j'ai regardés hier soir en Ligue des champions".