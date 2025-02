Le Standard plus que jamais dans le rouge, l'Union loin devant Bruges : fortunes diverses pour le bilan comptable de nos clubs professionnels

Comme chaque année, l'Union belge publie les chiffres financiers de nos clubs professionnels. L'Union s'est distinguée en tant que meilleur élève de la saison dernière, le Standard continue de nager en eaux troubles.

Il faudra encore attendre un peu avant qu'investir dans le football belge ne devienne rentable. Au total, nos 26 clubs professionnels ont enregistré plus de 160 millions d'euros de pertes, selon le rapport de la commission des licences, rapporte Sporza. Même si c'est inférieur aux 193 millions de l'année précédente, il s'agit toujours d'un résultat qui pose question.

Le Standard dans la tourmente

19 clubs ont enregistré des pertes l'année dernière. Les dégâts sont relativement limités dans certains clubs de D1B comme le RFC Liège ou les Francs Borains ( ces derniers ont pourtant sanctionnés pour la saison prochaine), mais ils sont plus conséquents pour d'autres clubs comme le RWDM (22,9 millions), ou Zulte Waregem (11,2 millions).

En première division, on note les 14,5 millions de perte de Genk, pourtant habituellement bon élève en la matière. Cela s'explique par les 14 millions payés au fisc par le Racing. De son côté, Charleroi affiche une perte de 3,6 millions.

Mais c'est bien le Standard qui se montre une fois de plus comme le plus mauvais élève sur le plan financier. Avec 25,6 millions, le club de Liège est le plus déficitaire de tous sur la saison passée. De quoi faire monter la dette totale à 59 millions.

Passons aux bons points du jury. L'Union Saint-Gilloise peut se targuer d'être en tête des sept clubs à avoir réussi à terminer l'année en positifs avec des bénéfices presque cinq fois plus élevés que ceux du Club de Bruges (14,9 millions d'euros contre 3 millions d'euros).

Gand (+ 5 millions) et Saint-Trond (+ 4,1 millions) complètent le podium devant les Blauw en Zwart. Anderlecht affiche un bénéfice d'1,8 million d'euros mais a bénéficié, tout comme La Gantoise, d'un apport de capital. Depuis 2020, les propriétaires de clubs ont investi un total de 474 millions d'euros afin de les maintenir financièrement sains.