📷 Un Diable Rouge victime d'injures racistes : un autre Belge vole à son secours !

Johan Bakayoko a exprim√© son soutien √† Lo√Įs Openda via Instagram. Openda a re√ßu des messages de haine apr√®s avoir manqu√© une occasion contre St.Pauli.

Johan Bakayoko, s'est prononcé contre le racisme dans le football et a soutenu son collègue Diable Rouge Loïs Openda. "Le football n'est pas le même sans différentes couleurs. Tolérance zéro pour le racisme, sous toutes ses formes. Tout mon soutien à mon frère Loïs Openda."

Avec son message, Bakayoko souligne qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans le sport. Loïs Openda avait auparavant partagé mardi sur Instagram quelques-uns des messages privés qu'il a reçus après le match entre Leipzig et St. Pauli.

Les messages étaient non seulement insultants, mais aussi menaçants. Un message contenait les mots : "Animal noir stupide. Je t'en prie, meurs. S'il te plaît."

Le club d'Openda, le RB Leipzig, a également vivement condamné ce comportement. Le club allemand a publié une déclaration forte à ce sujet.

"Les insultes racistes et les injures à l'encontre d'Openda nous dégoûtent, nous mettent en colère et nous attristent. Nous condamnons le racisme et le comportement inhumain dans les termes les plus forts possibles. Loïs bénéficie du soutien total du club et ensemble, nous luttons contre toutes les formes de discrimination", a déclaré le club allemand.