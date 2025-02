"Je ne vais pas dire que nous avons été volés" : David Hubert frustré après la défaite d'Anderlecht face au Fenerbahçe

David Hubert revient sur la défaite des Mauves en Turquie hier soir. Le natif d'Uccle souligne l'arbitrage particulièrement litigieux lors de cette rencontre...

Anderlecht s'est incliné contre le Fenerbahçe ce jeudi en Europa League sur le score de 3-0. Suite à une rencontre qui aura énormément fait débat au niveau de l'arbitrage, l'entraîneur anderlechtois David Hubert réagit à la lourde défaite des siens en conférence de presse.

"Le score n’est pas une bonne entrée pour cette double confrontation. Tant qu’il y a encore nonante minutes à jouer, nous devons tout donner," pointe le coach des Mauves, écrit la RTBF.

"On le doit aux supporters et à nous," souligne l'ex-joueur. "On va tout donner et ça doit être notre ambition et notre état d'esprit la semaine prochaine. 3-0 n'est pas un score idéal, c'est certain."

David Hubert ne veut pas parler de "vol" : "Je ne vais pas dire que nous avons été volés, mais nous n’avons pas été aidés, c’est sûr. Il n’y a pas corner et malheureusement on défend mal sur cette phase-là. Après ce 1-0, on a essayé de jouer au football. Dans cette atmosphère-ci contre une équipe qu'on savait très mature."

Les décisions sont des moments qui peuvent changer le cours d’un match

Les décisions arbitrales n'ont décidément pas aidé les Mauves : "Ils ont su être décisifs dans les seize mètres. Les décisions sont des moments qui peuvent changer le cours d’un match. Le tournant du match, c’est ce penalty non sifflé. Ce sont des moments qui peuvent changer la dynamique d'un match. Cette phase arrêtée sauvée sur la ligne est aussi un tournant."

"D’un autre côté, nous avons eu une leçon de maturité. C'est sûr qu'il y a une différence d'âge et d'expérience," précise Hubert. "Il faut pouvoir concrétiser mais aussi résister dans les moments plus compliqués."