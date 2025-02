Anderlecht pourrait perdre l'une de ses pépites : trois grands clubs dans des championnats du top 5 européen seraient intéressés

L'été prochain s'annonce prometteur à Anderlecht, notamment en raison de plusieurs départs possibles. Mario Stroeykens attirerait déjà l'attention de plusieurs clubs.

Anderlecht a en grande partie retrouvé sa stabilité financière, bien qu'il ne soit pas encore un club fortuné. Les lourdes pertes et dettes de 2020 sont désormais derrière lui, et la saison 2023-24 s'est même conclue par un bénéfice net de 1,5 million d'euros.

Trois (ou plus) prétendants sur les rangs

Cependant, cela ne semble pas suffire, parce que dans les années à venir, il faudra encore ajuster les dépenses aux revenus. Les transferts sortants susceptibles de rapporter beaucoup d'argent font partie de cet ajustement.

Mario Stroeykens semble être le prochain joueur à être vendu. L'objectif reste toutefois de combiner succès sportif et bénéfices financiers, comme cela a été le cas par le passé avec Lukaku, Tielemans et Dendoncker.

Intérêts étrangers

En tout cas, le natif de Zellik suscite déjà de l'intérêt. Des sources françaises rapportent que Marseille, entre autres, aimerait l'accueillir.

On évoque également un intérêt de Brighton & Hove Albion et du RB Leipzig. Selon Transfermarkt, le meneur de jeu est estimé à environ quatorze millions d'euros et est sous contrat jusqu'en juin 2026.