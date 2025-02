Jusqu'à 687 000 euros dépensés par point gagné : les chiffres fous des salaires des clubs de D1A

Les salaires ne peuvent plus représenter que 90% des revenus de nos clubs professionnels. Les chiffres de la saison passée montrent que le Club de Bruges a bel et bien une longueur d'avance sur le reste du championnat.

Le Club de Bruges a été de loin le plus gros dépensier en salaires lors de la saison 2023-2024. Les Brugeois ont investi 51,5 millions d'euros pour payer les joueurs et les entraîneurs, soit 12,5 millions de plus que l'Antwerp.

Derrière, le Racing Genk s'est classé troisième avec 27,1 millions d'euros, rapporte Het Laatste Nieuws. Anderlecht n'occupe que la quatrième place avec 26,6 millions d'euros de salaires. Le Sporting s'est montré trop généreux pendant des années, mais est maintenant plus économe. Des contrats comme celui d'Adrien Trebel, qui gagnait 3 millions d'euros par an sans jouer, appartiennent désormais au passé.

Le Standard (19,3 millions en salaires) se distingue par des salaires élevés malgré des performances moyennes. Le RWDM et Eupen ont également beaucoup dépensé, mais ont quand même été relégués. Louvain a échappé de justesse à la relégation, mais disposait tout de même d'un budget salarial conséquent.

L'Union, l'exemple à suivre ?

Un indicateur intéressant est le nombre de points par salaire dépensé. Saint-Trond a obtenu le meilleur score avec un coût de 102 000 euros par point, suivi par le FC Malines. Les deux équipes se sont qualifiées pour les play-offs 2, ce qui influence légèrement le calcul.

L'Union Saint-Gilloise s'est également montrée efficace. Les pensionnaires du Parc Duden ne figurent qu'au neuvième rang en termes de charges salariales, mais ont à nouveau joué le titre jusque dans la dernière ligne droite de la saison.

Le Club de Bruges a finalement été couronné champion, avec un budget salarial presque cinq fois supérieur à celui des Unionistes. Les Blauw en Zwart ont dépensé 687 000 euros par point. Un chiffre assez important mais dans les cordes de la trésorerie brugeoise, qui peut plus que jamais se permettre de mettre le prix pour devancer la concurrence.