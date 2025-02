"Le premier but n'est pas correct" : Felice Mazzu partage sa frustration après le match nul de Saint-Trond face à Bruges.

Après un très beau succès en Ligue des Champions, le Club de Bruges n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul face à Saint-Trond sur le score de 2-2 ce week-end. Les Blau en Zwart, menés 2-0 après 20 minutes de jeu, ne sont pas passés bien loin de s'incliner.

"C'est une déception parce qu'on menait 2-0," souligne Felice Mazzu au micro de DAZN. "Pour moi, le premier but qu'on a pris n'est pas correct. En même temps, on peut être fier de ce que l'équipe a fait aujourd'hui. On a mené 2-0, on a eu des situations où on aurait pu mettre un troisième but si on avait mieux géré offensivement."

Le coach des Canaris est fier de son équipe malgré tout : "Bruges a poussé et a eu des situations. On a été grandioses défensivement. On a été à la guerre, on a été au combat contre une équipe de grande qualité."

"Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. Malheureusement, on prend ce deuxième but à la 90+2e. Le même scénario que contre Genk, avec deux buts très discutables," explique Mazzu.

Pourtant souvent méritants, les Trudonaires sont 14e au classement : "C’est le lot de notre saison. On peut faire de gros matchs, mener au score contre la meilleure équipe de Belgique et malheureusement repartir qu’avec un point."