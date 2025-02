Rayane Bounida a enfin obtenu ce qu'il voulait, mais n'est pas très satisfait : "On m'a dit d'être intelligent, mais j'ai voulu me montrer de trop"

En montant au jeu à treize minutes du terme, Rayane Bounida a fait ses débuts avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam, face à Almelo. Après la rencontre, le Diablotin a reconnu avoir un petit peu trop forcé les choses pour tenter de se mettre en évidence.

Formé en partie au Sporting d'Anderlecht, Rayane Bounida a rejoint l'Ajax à l'été 2022. Cette saison, il avait pris place sur le banc de l'équipe première à plusieurs reprises, sans monter au jeu.

Le milieu offensif de 18 ans est ambitieux et ne veut pas perdre son temps. Récemment, il a mis une certaine pression sur les Ajacides en demandant une place dans le noyau A, qui a conduit à sa prolongation de contrat. Cette semaine, Bounida s'est en effet engagé avec l'Ajax jusqu'en juin 2028. Il a signé une prolongation de trois ans, avec une option pour la quatrième.

Le but du natif de Vilvoorde est de rapidement montrer qu'il a bien fait de quitter Anderlecht si tôt et qu'il va s'imposer à l'Ajax. Il semble bien parti, même si le chemin est encore long.

Rayane Bounida a fait ses débuts avec l'Ajax !

Titulaire habituel avec l'équipe B, en Keuken Divisie, Bounida a connu sa toute première montée au jeu avec l'équipe première, ce dimanche face à Almelo, en disputant les 13 dernières minutes. "Un talent à surveiller", notent les observateurs néerlandais.

"Je suis heureux, je viens de faire mes débuts dans une Johan Cruijff Arena pleine. C'est un rêve devenu réalité et ça ne s'arrête pas là. J'en veux plus et je veux créer plus de souvenirs comme celui-ci. On m'a dit d'être calme et intelligent avec le ballon, mais je pense que j'ai voulu en montrer un peu trop", a-t-il concédé au micro d'ESPN. Une montée au jeu synonyme de signal positif pour le Diablotin.

