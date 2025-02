Un chiffre fou : voici le nombre de jours de compétition manqués par les blessés d'Anderlecht

On pensait que le groupe d'Anderlecht allait enfin se retrouver étoffé comme jamais cette saison après le mercato. Et voilà que l'hécatombe a repris au RSCA : le nombre d'absences que doit déplorer David Hubert est tout simplement fou.

La semaine dernière, contre l'Antwerp, l'infirmerie semblait presque vide, mais à peine sept jours plus tard, quatre joueurs s'y retrouvent à nouveau : Yari Verschaeren et Mario Stroeykens ont dû déclarer forfait, tandis que Samuel Edozie s'est blessé pendant l'échauffement dimanche et que Kasper Dolberg a dû sortir blessé en première mi-temps.

La liste des joueurs blessés cette saison ne cesse de s'allonger. Avec Simic et Rits, seuls deux (!) au sein de tout le noyau n'ont pas encore subi de blessure cette saison. Les supporters commencent à se poser de plus en plus de questions sur le staff médical et la gestion des blessures.

L'espoir de David Hubert est de disposer d'un effectif presque complet pour les Playoffs, mais cela semble être un rêve. Il reste à voir combien de temps Stroeykens, Verschaeren, Edozie et Dolberg vont être absents. "Pas longtemps", entend-on dire, mais cela a déjà été annoncé auparavant.

Certaines blessures relèvent de la pure malchance, comme la commotion cérébrale d'Augustinsson ou les nombreuses entorses causées par le mauvais terrain du Lotto Park. Cependant, la question se pose de savoir si des joueurs comme Stroeykens et Dolberg ne reviennent pas trop rapidement.

Dolberg a joué contre Charleroi avec une jambe bandée et s'est de nouveau blessé au genou. Il reste à voir la gravité de la blessure, mais il semble que ce soit un souci potentiellement problématique à long terme.

Selon Transfermarkt, tous les joueurs blessés ont raté ensemble 168 (!) matchs cette saison.

Liste des blessures d'Anderlecht

Joueur Matchs manqués (blessure) Coosemans 3 (ischios) Vertonghen 37 (tendon d'Achille, cheville) Augustinsson 13 (commotion cérébrale, genou, mollet, côte) N’Diaye 2 (ischios) Sardella 7 (cheville) Foket 1 (orteil) Dendoncker 6 (cheville, maladie) Ashimeru 25 (déchirure musculaire) Stroeykens 10 (cheville - en cours) Verschaeren 1 - en cours