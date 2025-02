Anderlecht-Fenerbahçe sur fond de fusillades en ville : une mesure spécifique est prise !

Fenerbahçe se rend à Anderlecht dans un contexte particulier. En effet, ces derniers jours et semaines, des fusillades ont lieu à intervalles réguliers dans le quartier de Saint-Guidon.

Les supporters turcs suivant l'actualité belge ont probablement dû se poser des questions récemment en voyant les fusillades régulières sur le territoire de la commune d'Anderlecht. En effet, ces derniers jours, des incidents sont à déplorer presque chaque nuit aux alentours du quartier de Saint-Guidon.

Cette semaine, des coups de feu ont été signalés près de l'arrêt de métro de Saint-Guidon, sans faire de victime. Le lendemain, des tirs ont fait un blessé, là aussi près de Saint-Guidon - et donc d'un point stratégique pour l'accès au Lotto Park.

De nombreux supporters du RSCA devraient passer par cette zone pour aller et venir du stade ce jeudi. Mais La Dernière Heure nous apprend que la police locale prévoit des mesures spéciales pour réduire les risques de problèmes.

En effet, les milliers de supporters du Fenerbahçe attendus pour ce match n'auront pas le droit d'emprunter le métro et donc de descendre à Saint-Guidon pour se rendre au Lotto Park le soir de la rencontre.

L'ambiance n'est toutefois pas à l'alarmisme puisque ces fusillades ont généralement lieu entre bandes dans le cadre de règlements de compte à des heures calmes, et non pas à des périodes d'activité policière et publique intenses. La prudence restera toutefois de mise.