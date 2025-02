D1 ACFF : Ce qu'il faut savoir du tour final

Qui de l'Olympic Charleroi, Mons, Tubize, Virton, Stockay et Rochefort accèdera à la D1B ?

Après 22 journées de phase classique, les six équipes composants le tour final aussi appelé Play-offs 1 sont connues. L'Olympic Charleroi, leader, voit Mons, Tubize et Virton suivre de très près. Stockay et Rochefort accusent un léger retard au classement mais tout est jouable.

Format de la compétition

En effet, les points de chaque équipe sont divisés par deux et remontés à l'unité supérieur en cas de demis. Ainsi, les 4 premiers se tiennent en 3 points avec Charleroi, 25 points, Mons 23, Tubize 23 et Virton 22. Stockay et Rochefort démarreront la compétition avec 16 points.

Tout le monde jouera deux fois contre tout le monde, comme dans les Play-offs de D1A. A l'issue de ces 10 matchs, le champion sera connu mais ne sera pas forcément montant. En effet, il faut avoir la licence de D1B pour pouvoir y accéder. Le champion pourrait, dans le cas où il n'a pas sa licence, voir le suivant au classement ayant la licence monter à sa place. Même si l'on doute que le club champion ne fera pas le nécessaire.

Le classement peut-être modifié

En effet, selon la RTBF, Tubize pourrait se voir offrir deux points supplémentaires sur tapis vert. Un point donc en Playoffs. Les U23 de Charleroi auraient apparemment fait jouer un joueur non autorisé lors de leur dernier affrontement. Le match étant rejoué à une date ultérieure suite à une remise, le joueur Alexandre Stanic n'était pas encore transféré au moment de la première date. Il n'était donc pas autorisé à jouer le match auquel il a participé.

Ce point pourrait évidemment faire la différence puisqu'avant même que la compétition ne commence, Tubize reviendrait à un seul petit point de l'Olympic Charleroi.

La première journée aura lieu les 1er et 2 mars, avec de belles affiches comme Olympic Charleroi contre Mons ou encore Stockay - Virton et Tubize - Rochefort. Affaire à suivre.