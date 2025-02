Mettre son meilleur buteur sur le banc et garder sa confiance, un coup de maître : "C'est un génie dans son domaine"

Placé sur le banc face au Cercle de Bruges, Tolu Arokodare a retrouvé le onze de base et le chemin des filets sur la pelouse du Standard. L'attaquant nigérian apprécie sa relation avec Thorsten Fink, "un génie dans son domaine."

Le Racing Genk possède probablement l'un des noyaux les plus larges de la Jupiler Pro League. De plus, l'entraîneur Thorsten Fink sait parfaitement comment gérer la rotation sans sacrifier la qualité de son équipe. Un atout majeur pour les Limbourgeois.

Face au Cercle de Bruges, T1 avait voulu utiliser les contre-attaques et avait placé Oh en pointe à la place de Tolu. "Et ça a marché", se réjouissait l'attaquant nigérian, qui a retrouvé sa place et le chemin des filets face au Standard. Le meilleur buteur du championnat a franchi la barre des quinze buts.

"Thorsten Fink est un génie dans ce qu'il fait. Il sait comment nous faire tourner, quand faire débuter Oh et quand me faire commencer. Ce n'est pas un travail facile, surtout avec deux attaquants qui réussissent si bien", a-t-il poursuivi après le succès face aux Rouches.

L'ambiance dans le vestiaire de Genk est très bonne, et Thorsten Fink n'est pas étranger à cela. Le T1 prend soin de sa relation avec tous les joueurs du noyau et ne laisse personne sur le côté.

"Il s'entend très bien avec nous deux (Oh et Tolu, ndlr). Il ne donne pas la préférence à l'un plutôt qu'à l'autre. Il gère parfaitement, et ça convient à l'équipe comme à lui-même", a conclu Tolu dans les travées de Sclessin.