Quelle fin de saison pour Jan Vertonghen ? Les mots forts de Lieven Maesschalck

Jan Vertonghen revient petit à petit de sa blessure au tendon d'Achille. Le kiné Lieven Maesschalck est impressionné par l'engagement du défenseur.

"Son dévouement est énorme", déclare Lieven Maesschalck dans Het Nieuwsblad. "C'était une blessure compliquée aux tendons d'Achille, mais il a suivi sa réhabilitation de manière très cohérente pour revenir au plus haut niveau".

"Vertonghen a déjà prouvé à tout le monde ce dont il est capable et n'a plus besoin de cela", affirme Maesschalck. "Il veut surtout se le prouver à lui-même et ne décevoir personne, surtout pas son équipe".

Le scénario idéal pour Vertonghen serait de revenir en forme pour les Playoffs. De quoi prendre congé d'Anderlecht sur le terrain plutôt qu'à l'infirmerie ? Il y a six mois, l'ancien Diable Rouge avait longuement hésité à prolonger son contrat, craignant de disputer la saison de trop. Partira-t-il sur un exercice quasiment blanc en ce qui le concerne ?

Selon Maesschalck, il est important que Vertonghen puisse prendre sa propre décision. "Il veut décider lui-même de ce qu'il fait. Il ne pourra juger que lorsqu'il sera de retour sur le terrain et qu'il sentira comment il se sent".

Jan Vertonghen n'a plus joué depuis le 4 août et n'a encore jamais été sur le terrain sous les ordres de David Hubert. Pourtant, le recordman international est toujours motivé pour revenir et aider son équipe. "Jan ne trompera personne. Pas lui-même, et certainement pas son équipe", conclut Maesschalck.