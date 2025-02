Un tout grand talent repris pour la première fois par David Hubert : peut-il profiter des blessures pour faire ses débuts ?

Nous vous présentions récemment Nathan De Cat, le grand talent du RSCA Futures. Le voilà repris par David Hubert après sa grosse performance contre Lommel.

Même si Anderlecht veut faire mine d'y croire contre Fenerbahçe, les absences et le match très important dimanche contre l'USG font que David Hubert fera tourner et souffler. Il a donc inclus le jeune Nathan De Cat,16 ans, dans le groupe.

Hubert est enthousiaste à propos du talent du jeune milieu de terrain : "Il fait partie de la sélection et est prêt à faire ses débuts. Il est encore très jeune, bien sûr, et il doit encore trouver une constance dans ses performances avec les Futures. Il a énormément de potentiel, il a aussi des étapes à franchir, mais nous voulons lui donner la chance de se tester à un niveau supérieur", explique-t-il.

Le futur au milieu à Anderlecht ?

A Neerpede, il y a déjà depuis longtemps la conviction que De Cat ne tarderait pas à faire ses débuts officiels. Cette saison, il a été plusieurs fois dans la sélection de Brian Riemer, à l'époque à cause de problèmes d'effectif. Pourtant, Riemer avait déjà souligné à l'époque que le "ket" n'était pas là par hasard : physiquement, il est plus avancé que la moyenne des joueurs de son âge, et son sens du jeu est remarquablement mature.

De Cat a seulement trouvé sa place chez les RSCA Futures en début de saison, mais il y fait forte impression. Le week-end dernier contre Lommel, il a de nouveau montré pourquoi Anderlecht croit en lui : il a dicté le rythme du jeu et a montré sa maturité. Anderlecht l'a recruté il y a six ans en provenance du KV Malines et semble déjà envisager de prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2027.

En tant que milieu de terrain défensif, De Cat allie une forte technique à un excellente passing. Très endurant, il peut opérer en tant que box-to-box. Au sein du club, ils sont conscients qu'il ne restera plus longtemps avec les Espoirs et que d'autres clubs le surveillent. Anderlecht veut éviter qu'il parte avant d'avoir réellement percé en équipe première.