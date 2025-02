🎥 José Mourinho appréciera : le coup de pression des supporters anderlechtois devant l'hôtel de Fenerbahçe

En conférence, David Hubert a invité les supporters d'Anderlecht à faire du Lotto Park un chaudron contre Fenerbahçe. Après le match aller où les 50 000 sympathisants stambouliotes avaient fait, comme à leur habitude, énormément de bruit pendant la rencontre, c'est désormais au tour des Mauves de mettre le Fener' sous pression.

Les Ultras anderlechtois ont pris le message à la lettre : cette nuit, un peu moins de 24 heures avant le début de la rencontre, ils ont souhaité à leur manière la bienvenue sur le sol belge aux joueurs turcs.

Après avoir retrouvé l'hôtel dans lequel séjournait la délégation des visiteurs, ils ont pris soin d'agrémenter leur nuit d'un petit concert de feux d'artifice au pied du bâtiment.

20.02.2025, Anderlecht🇧🇪 - Fenerbahçe🇹🇷, Anderlecht wakes up the Fenerbahçe players, click for more here: https://t.co/azG8p6xzHj pic.twitter.com/OZW1LrH2cQ