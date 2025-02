Le joueur le plus emblématique du football belge ? Aucune hésitation à avoir selon Kevin De Bruyne : "Quand il était dans un bon jour..."

Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont parfois été opposés en équipe nationale. Styles de jeu et caractères différents, les deux génies ont un temps alimenté les débats quant à la domination technique sur le jeu de l'équipe.

Cela n'a pas entamé l'entente entre les deux hommes. Il n'y a qu'à voir comment KDB continue de parler d'Eden. Sky Sports a invité De Bruyne à choisir le joueur belge le plus emblématique entre Hazard, Romelu Lukaku, Vincent Kompany et Mousa Dembélé.

Malgré les années passées avec Kompany à City et la relation privilégiée qu'il entretient avec Romelu Lukaku chez les Diables, il n'a pas hésité une seule seconde avant de citer le nom d'Eden Hazard : "Il était tellement bon".

"En matière de talent, il fait partie des cinq meilleurs joueurs du monde, juste derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar", avance De Bruyne. "Quand il était dans un bon jour, Eden était tout simplement exceptionnel. Il avait cette capacité à dribbler en un-contre-un sur un côté. De dire, je m’en fiche, je joue juste au football, en m’amusant".

Le respect entre les deux virtuoses restera à jamais : "Nous jouions ensemble depuis l’âge de 16 ans. Malheureusement, il a eu sa blessure en arrivant à Madrid et a pris sa retraite, mais c’était un joueur tellement talentueux". Le football belge aura-t-il encore un jour deux tels phénomènes alignés côte à côte ?

