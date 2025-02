Le retour de Jan Vertonghen de plus en plus imminent, mais...

Quand donc Jan Vertonghen pourra-t-il faire son retour ? Voilà des semaines qu'on le dit prêt à refouler les terrains, mais le capitaine des Mauves s'est pour le moment contenté de réintégrer le groupe.

On pensait qu'il jouerait une minute ou l'autre la semaine passée à Istanbul ou au Mambourg. Mais le scénario du match au Fenerbahçe, et le contexte du match à Charleroi avec un terrain très difficile, ont compliqué le retour de Jan Vertonghen.

Après 9 mois d'absence et à bientôt 38 ans, Vertonghen ne prendra bien sûr aucun risque au moment de revenir. "Jan n'est pas un attaquant que vous pouvez faire monter 10 minutes. Nous essayons de préparer son retour au mieux", explique David Hubert ce mercredi en conférence de presse.

"Nous sommes persuadés que Jan peut encore nous aider beaucoup cette saison", pointe l'entraîneur du RSC Anderlecht. Selon le scénario, Vertonghen pourrait rejouer ce jeudi contre Fenerbahçe, mais l'intensité d'un tel match pourrait aussi poser problème.

Dimanche, le capitaine des Mauves pourrait aussi retrouver les terrains à l'occasion du derby entre Anderlecht et l'Union. Mais à un poste désormais concurrentiel, il ne sera pas précipité dans le onze.

Dans tous les cas, Hubert et Vertonghen devront d'un moment à l'autre se jeter à l'eau : si le vétéran est prêt, il doit jouer... et on sait que "Sterke Jan" n'est jamais aussi fort que quand il peut enchaîner.