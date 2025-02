Ivan Leko de retour au Jan Breydel pour la toute première fois depuis son départ de Bruges : "En regardant la situation, on pourrait se dire qu'il vaut mieux rester à la maison"

Joueur du Club de Bruges pendant plus de trois saisons, Ivan Leko a également officié à 99 reprises en Venise du Nord en qualité de T1. De retour pour la première fois au Jan Breydelstadion, le Croate sait qu'il vivra un après-midi spécial, dimanche.

Le Standard poursuit son calendrier infernal et prépare le déplacement au Club de Bruges, dimanche. Un déplacement évidemment très difficile face à des troupes de Nicky Hayen qui viennent de se qualifier pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions. Une performance commentée par Ivan Leko, qui a participé à l'arrivée de Bruges au plus haut niveau avant de venir officier en Cité Ardente.

"Premièrement, grandes félicitations à Bruges et à tout ce que le club fait depuis une dizaine d'années. Durant cette campagne, ils ont toujours joué un bon football, c'est la meilleure publicité possible pour eux et le football belge. Éliminer l'Atalanta qui est un candidat au Scudetto, respect."

Verhaeghe et Mannaert ont transformé une équipe qui ne gagnait rien en un presque Bayern de Belgique"

"Bruges est un modèle grâce à ce que Bart et Vincent ont fait depuis 2010-2011. Ils ont changé une équipe qui n'avait presque rien gagné en un presque Bayern de Belgique. Entre Talbi et Seys qui sont très jeunes, De Cuyper et Mechele qui viennent de l'académie, Ordonez qui a joué pour le Club NXT, les bases que sont Mignolet et Vanaken et quelques transferts, c'est un exemple."

Ivan Leko a officié à 99 reprises en tant qu'entraîneur du Club de Bruges et n'a donc jamais passé le cap des 100. Le Croate garde cependant des souvenirs mémorables de son passage en Venise du Nord.

"C'étaient deux années spéciales pour moi, du premier au dernier jour. On a gagné le titre ici à Liège, il y a eu la Ligue des Champions, le match contre Dortmund où le public a scandé mon nom... Je ne savais même pas que c'est la première fois que je vais y retourner, mais ce sera assurément très spécial."

Ivan Leko est réaliste sur les chances du Standard, mais ne veut pas perdre espoir

Le Club de Bruges enchaîne les matchs et pourrait frôler l'excès de confiance, le Standard pourrait donc se dire que c'est le bon moment pour affronter les Blauw & Zwart. Ivan Leko n'est pas de cet avis, mais espère que ses Rouches pourront créer la surprise au Jan Breydel.

"Quand on regarde la situation, c'est le pire moment pour les affronter. Ils ont perdu des points contre Saint-Trond puis ont fait un gros match contre l'Atalanta. Maintenant, ils reçoivent le Standard, ils se disent que ça va aller facilement et qu'ils vont gagner 2-0 ou 3-0. La fatigue ? Peut-être, mais ils ont cinq jours de repos et pas trois."

Toute la Belgique dit déjà 'merci et au revoir' au Standard, mais tout est possible et mes joueurs y croient"

"En regardant le classement, on pourrait se dire qu'il vaut mieux rester à la maison. Mais dans le football, c'est 11 contre 11, et si on provoque, tout est possible. Toute la Belgique dit déjà 'merci et au revoir' au Standard, mais tout est possible, et mes joueurs y croient aussi."