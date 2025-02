Non, ce n'est pas la dernière chance du Standard : pourquoi les Rouches peuvent encore croire (un peu) au top 6

Ce week-end, le Standard se déplace au Club de Bruges pour tenter l'improbable exploit et se relancer une dernière fois dans la course au top 6. Mais la course aux Playoffs ne sera peut-être pas finie ce dimanche pour autant.

En concédant un 1/9 sur ses trois derniers matchs, le Standard a pris un gros coup sur la tête : quelques points de plus, ne serait que 2 ou 3, et le mois à venir aurait été celui de tous les possibles pour les Rouches. Le rêve de top 6 aurait été tangible et à portée.

La défaite à domicile contre Genk a-t-elle condamné le Standard aux PO2 ? Au vu du programme et des 5 points de retard sur La Gantoise, ce n'est pas impossible. Et pourtant, même après ce week-end, rien ne sera perdu.

Objectif un point au Jan Breydel ?

Est-ce possible pour "ce" Standard d'aller gagner chez "ce" Bruges, qui vient récemment de ridiculiser l'Atalanta Bergame à l'extérieur ? Tout est possible en football... mais ce serait un authentique exploit. Et les Rouches n'en ont pas forcément besoin.

En effet, La Gantoise se rend à Genk dans la foulée de ce match... et n'a pas vraiment plus de chances d'y gagner. Autrement dit : même un point pris au Jan Breydel pourrait rapprocher le Standard du top 6, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Quatre points avec trois matchs à jouer : impossible ?

Le 6/6 contre les clubs de Bruxelles sera presque obligatoire

Presque, en effet. Mais le "match de la dernière chance" serait alors reporté d'une semaine : le Standard devrait remporter le Clasico, pendant que Gand reçoit le FC Bruges. Victoire à Sclessin, défaite à la Planet Group Arena : le foot-fiction laisserait alors un point entre les deux équipes, avec deux matchs à jouer.

L'avant-dernier match est un déplacement très périlleux pour les deux équipes - à l'Antwerp pour Gand, à l'Union pour le Standard. Là encore, les Rouches ont une - petite - chance de se rapprocher des Gantois... et, en réalité, n'ont pas le choix : la seule façon pour le Standard de rêver lors du dernier match est d'être devant Gand au classement au coup d'envoi. Car La Gantoise finit la phase classique à domicile contre Courtrai : autant ne pas parier sur une perte de points des Buffalos.

Pour résumer : non, ce week-end n'est pas la dernière chance du Standard pour accéder aux PO1. Il existe un monde où un 10/12 pour finir la saison "suffit" - il faudrait alors que Gand fasse 4/12 de son côté. On a vu des choses plus folles en football. Peu, mais on en a vu...