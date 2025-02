Officiel : ancien chouchou de Kompany à Anderlecht et cauchemar du Standard, il retrouve de l'embauche après huit mois sans club

Pilier de Leeds pendant plusieurs saisons en Championship, Kemar Roofe avait signé à Anderlecht un an avant la montée de l'équipe en Premier League. Au Sporting, l'attaquant jamaïcain était tout le temps titulaire lorsqu'il n'était pas blessé.

Mais la pandémie de coronavirus et un pépin au mollet ont limité son expérience mauve à 13 matchs (6 buts inscrits). Un an après son arrivée, les Rangers sont venus le chercher, déboursant cinq millions d'euros.

En quatre saisons à Glasgow, Roofe a dépassé la barre des 100 matchs, avec quelques jolis buts à la clé, comme ce lob inscrit de sa propre moitié de terrain contre le Standard en Europa League.

