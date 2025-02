Rik De Mil ne tourne pas autour du pot concernant l'un de ses cadres : "Il traverse un moment difficile"

Charleroi se déplacera à Westerlo demain soir. Qui défendra les buts carolos en Campine ?

Charleroi retraverse une nouvelle fois une période un peu plus creuse. Comme souvent, l'efficacité dans les deux rectangles et plus pointée du doigt que la qualité du jeu à proprement parler. Mais contrairement à ce que les Zèbres ont connu plus tôt dans la saison, c'est surtout derrière que cela a péché à l'occasion du récent 1 sur 6 contre le Beerschot et Anderlecht.

Au Kiel, Mohamed Koné a connu un gros moment d'absence à la relance pour offrir aux Anversois l'ouverture du score sur un plateau. Contre les Anderlechtois, le portier ivoirien a la main tout sauf ferme sur le centre de Nilson Angulo repris par Luis Vazquez dans le but vide.

"C'est vrai, il traverse un moment difficile. C'est totalement normal. On a pris un jeune gardien de 22 ans qui a fait beaucoup de bonnes choses. Les gens ne voient que ses erreurs mais il a aussi auparavant gagné des points en réalisant des bons arrêts" a déclaré à son sujet Rik De Mil en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Vers un passage sur le banc ?

L'entraîneur carolo défend son gardien mais n'a pas voulu confirmer qu'il débuterait demain pour autant : "Le plus important, c'est de connaître son état mental. J'ai parlé avec lui. C'est à moi de décider maintenant si je dois le protéger ou pas. Peu importe mon choix, cela ne voudra pas dire que je ne crois plus en ses qualités".

Le choix de Rik De Mil est donc plus incertain qu'il n'y paraît. Depuis son retour de blessure (il s'était fracturé la main contre le Standard), Koné a tout joué. En son absence, le jeune Martin Delavallée s'était très bien comporté entre les perches, même si Charleroi n'avait qu'un match sur cinq dans ces circonstances.