Felice Mazzù déjà remis en question à Saint-Trond ? "Une discussion sérieuse en interne"

STVV n'y arrive pas, et ce malgré un mercato très actif. Felice Mazzù risque-t-il sa place ?

Saint-Trond a évité le pire ce vendredi à Malines, arrachant le partage dans les arrêts de jeu, mais la situation des Canaris reste tout de même loin d'être idéale. STVV n'a plus gagné depuis 6 matchs et une victoire en déplacement à Westerlo.

Depuis, le bilan est maigre : 2/18, et des Trudonnaires engoncés dans la zone rouge avec cinq points de retard sur le premier non-relégable. Felice Mazzù se retrouve dans une situation en fin de compte comparable à celle de la saison passée à Charleroi.

Rik De Mil avait alors remplacé Mazzù avant les Playdowns. L'histoire peut-elle se répéter ? Le média néerlandophone Het Belang Van Limburg écrit que si, a priori, les deux parties ne devraient pas se séparer, il ne serait pas étonnant que des discussions aient lieu en ce sens.

La sensation d'impuissance dans le chef de Mazzù et de ses joueurs est marquante, pointe le média limbourgeois, qui suit de près le club. Au sein de la direction, on doit naturellement être déçu après un mercato hivernal qui devait raviver la flamme avec Lapoussin et Lamkel Zé en meneurs.

HBVL écrit donc que des discussions sérieuses pourraient avoir lieu en interne après le match de ce vendredi, et que la pression sur les épaules de Felice Mazzù pourrait s'intensifier. Si STVV dispute bel et bien les Playdowns, sera-t-il vu comme l'homme de la situation ?