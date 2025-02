Jonathan Lardot donne une cote sur 10 à l'arbitrage belge... et elle n'est pas bien haute

Les arbitres belges reçoivent à nouveau beaucoup de critiques cette saison. Le patron du Département Arbitral, Jonathan Lardot, estime lui-même que l'arbitrage en Jupiler Pro League mérite actuellement une note de 6 sur 10.

Chaque semaine, de nombreuses décisions discutables de l'arbitrage en Jupiler Pro League font polémique. Certains entraîneurs et joueurs ont déjà exprimé leur frustration, et cela se ressent également chez les supporters.

Lors d'une conversation avec Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws, le patron du département arbitral Jonathan Lardot a donné une note de 6 sur 10 à l'arbitrage jusqu'à présent. "Oh, c'est peu", a remarqué Degryse, mais Lardot a également expliqué ses raisons.

"Tout le monde a des qualités, mais ils ne les utilisent pas toujours de la bonne manière", a souligné Lardot. "Ils doivent avoir plus confiance en eux. Et travailler davantage sur l'attitude, la perception et le sens du jeu."

"Je suis sévère. Il faut que ça fasse un peu 'mal', vous comprenez", ajoute-t-il. Outre les points d'amélioration, Lardot remarque également des aspects qui se déroulent déjà très bien à ses yeux, notamment sur l'aspect psychologique.

"En termes de mentalité, je leur donne d'ailleurs 8,5 sur dix. Ils veulent s'améliorer. Je le vois. Parfois, je suis très dur dans mes analyses, mais ils le gèrent bien", conclut le patron des arbitres. Est-il sévère ou lucide ?