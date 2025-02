Le Standard est dans l'obligation de sortir le match parfait à Bruges : Ivan Leko sait comment les Rouches peuvent embêter le champion en titre

Le Standard devra faire le match parfait pour obtenir un résultat au Jan Breydelstadion, ce dimanche. Ivan Leko, en conférence de presse, ne prêtait pas une attention trop importante au classement, où les chances de top 6 se sont amenuisées pour les Rouches.

C'est un déplacement évidemment très difficile qui attend le Standard ce dimanche, à Bruges. Après deux défaites consécutives, les Rouches pointent désormais à cinq longueurs du top 6 et doivent espérer un miracle. Ivan Leko, de son côté, refusait toujours de prêter une attention trop importante au classement, en conférence de presse.

Si on se dit qu'on va perdre ou ne pas y arriver, c'est certain que c'est ce qui va se produire"

"Si on fait les calculs, on sait que ça va être difficile. Mais dans mon cœur, tout est possible et on va tout faire pour prendre le maximum de points. La meilleure manière de le faire, c'est de se concentrer uniquement sur le prochain match. C'est clair qu'avoir un ou deux points de retard, ou cinq points, ce n'est pas la même chose. Mais si on se dit qu'on va perdre ou qu'on ne va pas y arriver, c'est certain que c'est ce qui va se produire."

Face au Racing Genk, la semaine dernière, l'entraîneur croate avait réalisé six changements dans son onze de base, notamment pour palier aux erreurs défensives commises à Westerlo. Ils n'avaient pas tous porté leurs fruits, mais certains pourraient être reconduits sur la pelouse des Blauw & Zwart.

On aimerait défendre comme en début de saison en amenant quelque chose de plus offensivement"

"Les erreurs défensives, ça arrive dans le football. Il faut encore un petit peu de temps pour que la pleine confiance arrive chez tout le monde. On sait qu'on veut bien défendre comme en début de saison, en amenant quelque chose en plus offensivement. Ce n'est pas facile de trouver l'équilibre parfait. Ces quelques changements nous ont apporté davantage de qualité individuelle, mais il faut calculer ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd."

Le Standard devra faire le match parfait face au champion en titre

Quoi qu'il en soit, Ivan Leko voudra voir un Standard séduisant, solide défensivement mais tueur offensivement, au Jan Breydel. Ce sera le seul moyen pour que les Rouches accrochent un résultat face au champion en titre.

"Contre Genk, on a montré les deux visages du Standard. Une première mi-temps ennuyeuse, puis une deuxième où on a cherché et provoqué l'adversaire. Contre les grandes équipes, c'est ce qu'il faut faire pendant 95, voire 100 minutes. On l'a montré durant 45 minutes contre Genk, on les a accrochés là-bas, on a battu Bruges à domicile,... En jouant de cette manière, c'est possible."