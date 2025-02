Mika Godts rend hommage... à Anderlecht, qu'il a quitté pour Genk en 2020

Mika Godts a quitté Neerpede en 2020 pour le KRC Genk. C'est finalement à l'Ajax Amsterdam qu'il lance sa carrière, mais il n'oublie pas où tout a commencé.

Mika Godts (19 ans) a fait ses classes à Neerpede jusqu'à ses 15 ans, quittant Anderlecht pour le Racing Genk en 2020. L'un des nombreux grands talents du Sporting à avoir quitté le club avant d'y percer : on pense bien sûr à Karetsas et El Khannouss, eux aussi partis à Genk, ou à Bounida et Lavia partis pour l'étranger.

Mais Genk non plus n'aura pas pu profiter longtemps du talent de Godts, puisque le milieu créatif a signé à l'Ajax Amsterdam en 2023 avant de pouvoir faire ses débuts avec l'équipe A. Désormais titulaire régulier aux Pays-Bas, Mika Godts est revenu sur son époque anderlechtoise.

"J'ai eu de très bon entraîneurs durant mon passage à Anderlecht, d'autres moins bons, mais ne revenons pas sur ceux-ci. Si je devais en nommer un seul, ce serait Arvid De Koster, qui fut mon premier entraîneur quand j'avais sept ans", se rappelle l'Ajacide pour ESPN.

"Il m'a simplement laissé m'exprimer, et ça s'est très bien passé. Anderlecht était très semblable à l'Ajax, ils pratiquaient un beau football. J'y ai beaucoup appris", affirme Godts. On appréciera du côté du Racing Genk, où il a joué 19 matchs avec l'équipe U23 en Challenger Pro League (7 buts) avant de partir.

Cette saison, Mika Godts explose réellement avec l'Ajax Amsterdam, ayant disputé 33 matchs toutes compétitions confondues pour 8 buts et 5 passes décisives.