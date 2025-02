"Ces moments nous coûtent cher" : Jonas De Roeck déçu par la fin de match de l'Antwerp face à Louvain

Menant face à Louvain après une réaction solide en deuxième mi-temps, l'Antwerp a finalement concédé le nul (2-2) dans les derniers instants du temps additionnel. L'entraîneur Jonas De Roek n'a pas caché sa déception.

Samedi soir, au Bosuil, les supporters ont assisté à un match riche en émotions, mais qui s’est finalement soldé par une déception pour les Anversois. Face à Louvain, l’Antwerp a concédé un match nul (2-2) dans les derniers instants du temps additionnel, laissant échapper deux points précieux.

En première mi-temps, l’Antwerp a dominé le jeu mais a rencontré des difficultés à concrétiser ses actions offensives. "Nous avons eu du mal à créer du danger dans le dernier tiers du terrain.", a expliqué Jonas De Roeck selon Het Nieuwsblad. Malgré un bon contrôle du ballon, les joueurs ont manqué de précision dans leurs passes et leurs frappes.

L’Antwerp est revenu sur le terrain avec une attitude plus agressive et a rapidement trouvé le chemin des filets. "Après la pause, nous avons mis le pied à terre et avons pu marquer rapidement.", a déclaré De Roeck.

Malgré ce coup dur, l’Antwerp a montré de la résilience en reprenant l’avantage peu après. Cependant, l’équipe n’a pas réussi à tenir ce score jusqu’à la fin. Dans les dernières minutes du temps additionnel, OHL a profité d’un relâchement défensif pour arracher le match nul (2-2). Pour De Roeck, ce scénario est difficile à digérer : "Après le 1-1, nous avons bien réagi, mais nous n’avons pas su gérer la fin du match. Il fallait faire 3-1 pour tuer le match, mais cela ne s’est pas produit."

L’entraîneur a insisté sur le besoin de tirer des leçons de cette performance. "Ce sont des moments dont nous devons tirer des leçons. Si vous voulez être dans le top trois ou quatre, il faut simplement mieux gérer cela", a-t-il déclaré. Il a également pointé du doigt le manque de concentration en fin de match : "Il ne faut pas laisser tomber sa concentration là-bas." Pour l’Antwerp, ces deux points perdus sont un rappel brutal que chaque détail compte dans la course au classement.