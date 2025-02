Neymar reprend enfin du plaisir : ah, si Eden avait décidé de faire pareil...

Les images font le tour du monde : Neymar a inscrit un but de classe mondiale avec Santos, et reprend visiblement beaucoup de plaisir à Santos. Loin des sommets. Il n'a jamais qu'un an de moins qu'Eden Hazard...

Un an, presque exactement : c'est ce qui sépare Neymar da Silva Dos Santos Junior, né le 5 février 1992, d'Eden Hazard, né le 7 janvier 1991. Mais Hazard est retraité depuis l'âge de 32 ans, du moins à titre effectif - en réalité, la fin de sa carrière était presque décidée dès juin de la même année.

Un an plus jeune, donc, que l'âge auquel Neymar s'éclate désormais à Santos, dans son club formateur. Pourquoi comparer les deux hommes ? Pour bien des raisons. Leur âge, tout d'abord, est similaire ; leur parcours aussi. Derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la tête et les épaules au-dessus du reste, on citait toujours en premier deux noms : Hazard et Neymar.

En 2018, leur duel en quart de finale de la Coupe du Monde 2018 aurait pu être celui qui allait décider, plus tard, du premier Ballon d'Or depuis 2008 remporté par un autre joueur que l'un des deux "ogres", CR7 et Messi. C'est finalement Modric qui le remportera, mais Hazard avait gagné son "match" face à Neymar.

Les deux plus gros flops de l'histoire du football

Et puis, bien sûr, il y a cette fin de carrière calamiteuse. Demandez à une personne "neutre" (comprenez : ni un Belge, ni un Brésilien) qui est le plus gros flop de l'histoire du football : deux réponses reviendront souvent. Eden Hazard au Real Madrid pour 100 millions d'euros et 7 buts en 76 matchs, ou Neymar à Al-Hilal pour presque la même somme et... 7 matchs.

En chiffres purs, Neymar décroche le "titre" de plus gros flop ; en termes d'attente, celles qui entouraient Eden à Madrid étaient tout autres. Tout le monde savait que le Brésilien allait en Arabie Saoudite pour cachetonner, même si l'ampleur du cataclysme a surpris.

Mais là où Eden Hazard, épuisé physiquement comme moralement, a décidé de quitter le foot prématurément, incapable de retrouver l'envie, Neymar a quant à lui décidé de la jouer romantique. Une signature là où tout a commencé, à Santos, alors qu'il n'avait plus rien à y gagner.

Les années ont passé, les kilos se sont accumulés. Mais un peu comme Ronaldo (l'autre), Adriano ou Ronaldinho, même cette version fatiguée de Neymar est encore capable de faire mal aux défenses brésiliennes... et de procurer de la joie aux supporters. Son but sensationnel sur corner direct la nuit passée l'a prouvé.

Alors, Eden Hazard aurait-il pu faire de même ? Peut-être pas au LOSC, car la Ligue 1 reste largement supérieure au championnat brésilien. Mais on ne nous enlèvera pas de la tête qu'Eden avait encore quelques moments de magie en lui. Neymar a, désormais, l'opportunité de mieux terminer sa carrière que lui... et de gagner un ultime "match dans le match".