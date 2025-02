"Je suis reconnaissant envers Domenico Tedesco, mais il nous fallait peut-être autre chose" : les aveux d'un cadre des Diables

Les Diables Rouges sont en plein tournant générationnel. Dodi Lukebakio veut incarner le renouveau sous Rudi Garcia.

Lorsque Dodi Lukebakio est dans un bon jour, il peut être une valeur ajoutée certaine pour notre équipe nationale. Mais ces derniers mois, il a été un peu moins en vue, alors qu'il avait été l'un des hommes en forme du début de l'ère Tedesco. Du haut de ses 27 ans, il entend bien guider la nouvelle génération.

"J’espère vraiment pouvoir la porter. Quand Tedesco était là au départ, j’ai pu montrer de quoi j’étais capable. Après, il y a eu des hauts et des bas, mais je ne peux pas toujours contrôler les choix du sélectionneur. Il y avait un peu de changement", confie-t-il à la RTBF.

"Au départ, mon rôle était clair, j’étais un titulaire. Et après, j’ai commencé à être dans un rôle un peu différent. Je ne savais pas quel rôle je jouais ni où me situer. La confiance, ça joue beaucoup chez un joueur. Et donc si j’ai la possibilité de jouer le même rôle qu’à Séville, je le ferai avec beaucoup de plaisir", poursuit-il.

Quels Diables sous Rudi Garcia ?

Lukebakio est en tout cas impatient d'écrire un nouveau chapitre avec Rudi Garcia : "On a besoin de démarrer avec cette nouvelle génération. Je suis reconnaissant envers Domenico Tedesco, mais je pense qu’il nous fallait peut-être autre chose. J’ai hâte de voir ce que le nouveau sélectionneur a derrière la tête. Il a prouvé et montré en Europe qu’il a de très bonnes idées. Donc j’ai hâte".

Pas question de partir d'une page blanche pour autant. L'ailier de Séville rappelle l'importance des leaders du groupe que sont Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois : "Dans chaque équipe, on a besoin des cadres parce qu’ils sont là depuis longtemps et ils savent comment ça fonctionne. On a besoin d’eux, on a besoin d’aide, on a besoin de repères. Bien sûr qu’on sera mieux avec eux, il n’y a pas photo".