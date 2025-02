Une nouvelle coloration belge ? L'AC Milan a entamé les discussions avec un Diable Rouge de Pro League...qui intéresse également Arsenal

La campagne européenne du Club de Bruges à une nouvelle fois permis au noyau de se montrer face à la crème du vieux continent et d'ainsi faire monter sa valeur marchande. Outre les deux matchs victorieux contre l'Atalanta, le Club a aussi montré ce qu'il valait au football italien lors de la rencontre disputée à l'AC Milan (défaite 3-1 à dix contre onze).

Cela semble avoir aiguisé l'intérêt des Rossoneri pour Maxim De Cuyper. Le latéral brugeois est lié à Milan depuis quelque temps, mais les choses semblent désormais se préciser.

Le journaliste transalpin Nicolo Schira signale que des discussions ont eu lieu la semaine dernière entre son agent et le club italien (moins de 60 kilomètres séparent Bergame de Milan). Elles se seraient bien déroulées.

Bruges pourrait en obtenir un montant important, plus que les douze millions d'euros de valeur marchande que lui attribue Transfermarkt. Son contrat jusqu'en juin 2028 et ses prestations sur la scène internationale placent la direction blauw en zwart en position de force.

Le but inscrit par De Cuyper contre l'Italie en Ligue des Nations il y a quatre mois lui avait également permis de délivrer sa carte de visite aux recruteurs locaux. Mais l'AC Milan n'est pas le seul sur le coup : Arsenal suivrait également la situation avec attention.

