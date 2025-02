La situation de Björn Engels, écarté des terrains depuis plus de 3 ans, interpelle : "Il n'a jamais été absent plus de six ou sept mois"

Björn Engels (30 ans) est toujours sous contrat à l'Antwerp jusqu'en juin 2026. Mais le défenseur central n'a plus joué le moindre match depuis... plus de trois ans ! Les différentes parties cherchent la meilleure solution.

La trajectoire de Björn Engels est tragique. Appelé chez les Diables en 2016, sans monter au jeu, le défenseur central est encore sous contrat jusqu'en juin 2026 à l'Antwerp, mais il n'a plus joué depuis le 5 février 2022... il y a plus de trois ans.

Victime de deux ruptures des ligaments et du tendon d'Achille d'affilée, le joueur de 30 ans est en convalescence et ne parvient pas à retrouver le chemin des terrains. D'autant que l'Antwerp ne semble plus si enclin que ça à l'aider.

"Il n'a jamais été absent plus de six ou sept mois. Il pourrait s'être entraîné avec les U23 et l'équipe première, mais le club veut qu'il continue à s'entraîner individuellement. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui ne reçoit pas la possibilité de jouer pendant aussi longtemps, il est vraiment sur la touche", a déclaré Sébastien Stassin, membre du syndicat des joueurs United Athletes, dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen.

Björn Engels pourrait faire valoir ses droits de travailleur

"En principe, il pourrait appliquer les termes de la convention collective du travail, car il n'est pas autorisé à s'entraîner et à jouer avec les U23 ou l'équipe première. Mais il ne l'a pas encore fait. Il laisse la situation comme ça pour le moment."

Surtout parce qu'il ne dispose d'aucune autre solution. "Où va-t-il trouver un nouveau club après cette période ? "Surtout sur le marché actuel, c'est difficile quand on n'a pas joué au football depuis si longtemps", poursuit Sébastien Stassin.

Selon le média du nord du pays, le Great Old reconnait la compléxité du problème et espère trouver une solution l'été prochain. Les deux parties souhaitent trouver un accord profitable pour tous, qui pourrait impliquer une séparation dans de bonnes conditions.