Un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht poursuit sa mission auprès des sportifs belges : "Les athlètes alignés avec leurs valeurs et leur équilibre personnel réussissent mieux"

L'apport de Jean-François Lenvain au monde du sport belge de ces dernières années est considérable. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Après avoir longtemps oeuvré dans la cellule sociale d'Anderlecht, travaillé du côté de l'Union Saint-Gilloise et collaboré avec Remco Evenepoel, Jean-François Lenvain compte continuer à mener à bien le projet 'One + 1'. Dans cet accompagnement des sportifs de haut niveau, le focus était mis sur les Jeux Olympiques de Paris. Toute l'équipe se tourne désormais vers 2028.

"Au-delà des JO de 2024, l'objectif était surtout de leur offrir une perspective à long terme. Dans un milieu où tout repose bien souvent sur les résultats immédiats, leur parcours est rythmé par les victoires, les défaites, les blessures et parfois des arrêts de carrière brusques", explique Jean-François Lenvain à La Dernière Heure.

"Notre rôle n'était pas d'intervenir sur l'aspect sportif ou médical – ils sont déjà bien entourés sur ces plans-là – mais d'assurer un accompagnement humain sur quatre ans, pour leur rappeler qu'ils ne se résument pas à leurs performances", précise-t-il.

Un corps sain dans un esprit sain

La structure veut aider les athlètes à appréhender le mieux possible cet environnement si concurrentiel : "À 25 ans, un sportif est considéré comme confirmé, alors qu'ailleurs, il serait encore étudiant ou débuterait sa carrière professionnelle. Ils subissent une pression énorme, liée à une visibilité permanente et un jugement constant".

Pour se construire en dehors du sport, 'One + 1' organise notamment des rencontres entre des athlètes de différentes disciplines et aux réalités parfois opposées, tout en les encourageant à lancer une fondation ou à soutenir un projet : "J'ai toujours cru que pour être performant sur le terrain, il fallait l'être dans tous les domaines de la vie. Les athlètes alignés avec leurs valeurs et leur équilibre personnel réussissent mieux".