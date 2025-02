La poisse pour Jonas De Roeck : l'Antwerp devra assurer sa place en Playoffs sans l'un de ses attaquants, blessé jusqu'en fin de saison

L'Antwerp est bien parti pour accrocher un ticket pour les Playoffs 1. Mais le staff a reçu une mauvaise nouvelle en provenance de l'infirmerie.

Alors qu'il reste seulement trois matchs de phase régulière à disputer, l'Antwerp est à un tournant de sa saison. Avec six points d'avance sur le Standard, le Great Old est bien parti pour valider sa place dans le top 6. Mais l'équipe n'a pas un calendrier face avec un déplacement au Cercle de Bruges avant deux matchs contre La Gantoise et le Standard.

D'autant plus que Jonas De Roeck ne pourra pas compter sur Anthony Valencia. L'ailier équatorien s'est gravement blessé et, selon la Gazet van Antwerpen, il sera maintenu un long moment sur la touche, très probablement jusqu'en fin de saison.

Que fera l'Antwerp cet été, à l'aube de sa dernière année de contrat ?

Valencia a déjà joué de malchance la saison dernière, avec une fibula cassée qui l'a tenu éloigné des terrains pendant cinq mois. Cette saison, il avait été épargné par les blessures.

Celui pour qui l'Antwerp avait déboursé 1,5 million en a profité pour jouer de plus en plus, bénéficiant de temps de jeu lors des 26 derniers matchs de l'équipe en championnat, avec notamment 8 titularisations.

Sa blessure pourrait conforter la place de titulaire de Dennis Praet, dans un profil assez différent. Il faudra également surveiller le rôle réservé à Mohamed Bayo, arrivé pour soulager un peu Vincent Janssen cet hiver.