Revenu en Allemagne, Domenico Tedesco en pince pour un ancien de Pro League : "Nous n'avons travaillé ensemble que deux mois mais..."

Domenico Tedesco a beau être au chômage technique, il n'en garde pas moins un oeil avisé sur le football. Il se réjouit notamment du retour de Rabbi Matondo en Allemagne.

Sans club depuis son licenciement des Diables, Domenico Tedesco reste un interlocuteur de choix pour les médias allemands. Le Bild l'a ainsi interrogé sur Rabbi Matondo. Notre ancien sélectionneur l'a bien connu à Schalke 04, qui avait payé neuf millions d'euros pour l'acheter à Manchester City.

Pour lui permettre d'accumuler un peu plus de rythme, Schalke l'avait prêté au Cercle de Bruges, où il s'était révélé lors de la saison 2021/2022, il était alors parti chez les Glasgow Rangers pour trois millions.

Souvent utilisé comme supersub par Philippe Clement, il a été prêté à Hannovre (deuxième division allemande) cet hiver : "J'ai l'impression qu'il a bien évolué ces dernières années. Le séjour à Glasgow en particulier l'a certainement marqué", explique Tedesco.

Se montrer pour mieux quitter les Rangers ?

Matondo a bien changé depuis sa rencontre avec son ancien entraîneur : "Malheureusement, nous n'avons travaillé ensemble que pendant deux mois. Mais pendant ce laps de temps, j’ai appris à connaître Rabbi comme un joueur poli et sympathique. Il était encore très jeune lorsqu'il est arrivé à Schalke en provenance de l'équipe espoirs de Manchester City. Nouvelle équipe, nouvel environnement. Ce n’est pas une étape facile pour un jeune de 18 ans".

L'ancien facteur X du Cercle de Bruges s'est déjà signalé avec un but splendide contre Hambourg (à 0'45 dans la vidéo ci-dessous) : "Ses plus grandes forces sont son incroyable vitesse et ses capacités offensives en un contre un. J’espère qu'il continuera comme ça".