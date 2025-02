Absent pour le Clasico...et pour toute la fin de la phase classique : la mauvaise nouvelle se confirme pour Anderlecht

Anderlecht devra se passer de Kasper Dolberg jusqu'aux Playoffs. L'attaquant danois continue de souffrir d'une blessure au genou et manquera le reste de la compétition régulière.

Cette absence de Kasper Dolberg a été confirmée par le Sporting dans son update médical. L'équipe devra donc trouver des solutions avec Luis Vazquez, seul buteur du match à Charleroi mais encore assez brouillon.

Cependant, il y a aussi des nouvelles positives concernant Mario Stroeykens et Samuel Edozie. Les deux joueurs ont participé pleinement à l'entraînement cette semaine et sont en forme pour le match contre le Standard ce dimanche. C'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur David Hubert, qui peut compter sur des options offensives supplémentaires pour le Clasico.

Des retours progressifs

Par ailleurs, Majeed Ashimeru est proche d'un retour avec l'équipe première. Le milieu de terrain ghanéen a été absent pendant un certain temps, mais il a déjà disputé deux matchs avec les RSCA Futures. Son retour se déroule comme prévu, ce n'est qu'une question de temps avant de le voir retrouver du temps de jeu avec l'équipe première.

Outre Dolberg, Yari Verschaeren et Tristan Degreef restent également blessés. Verschaeren souffre de problèmes à l'aine, tandis que Degreef est gêné par des douleurs au dos. Les deux joueurs augmenteront progressivement leur charge d'entraînement au cours des prochaines semaines pour être pleinement opérationnels lors des play-offs.

Une rentrée anticipée pour Verschaeren et Degreef n'est pas exclue, mais rien n'est certain. En revanche, l'absence de Dolberg, le meilleur buteur des Mauves et Blancs, semble bien confirmée jusqu'à la fin de la phase classique.