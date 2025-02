Appelé pour la première fois par Tedesco en octobre dernier, il veut revenir chez les Diables : "Ce serait génial"

Matte Smets réalise une grande saison avec Genk. Il espère en être récompensé par Rudi Garcia.

Après la saison de la révélation à Saint-Trond, Matte Smets fait plus que confirmer du côté de Genk. Du haut de ses 21 ans, le défenseur amène beaucoup de sérénité à l'arrière-garde du Racing.

En octobre dernier, Domenico Tedesco l'avait même appelé pour la première fois chez les Diables Rouges. Resté sur le banc, il avait été rappelé lors du rassemblement de novembre, disputant une mi-temps contre Israël.

Une ascension qui ne fait que commencer

Malheureusement pour lui, Smets s'était rendu coupable d'une erreur amenant le seul but de la rencontre. Mais le garçon a du caractère et compte bien revenir en équipe nationale montrer de quoi il est capable : "J'espère que je serai là quand Rudi Garcia fera sa première sélection. Ce serait génial", déclare-t-il dans une interview au Nieuwsblad. Notre nouveau sélectionneur a cité son nom dans les profils de Pro League attentivement suivis.

Le Limbourgeois a également évoqué son avenir. Malgré un contrat s'étalant jusque juin 2028, la question de savoir combien de temps encore notre championnat pour encore se targuer de le compter dans ses rangs se pose. Voir Genk se qualifier pour la Ligue des Champions pourrait être un argument de poids.

"Désormais, nous pouvons viser plus haut. Participer à la Ligue des champions serait le summum. Que je reste ? La probabilité est très grande. Progresser pas à pas est la chose la plus importante pour moi. C'est parfaitement possible ici, je me réjouis déjà de cette première aventure européenne", conclut-il.